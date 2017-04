Wenceslau Braz faz levantamento para construção de casas

Beneficiários pagarão menos de R$ 400 por ano

A prefeitura de Wenceslau Braz finaliza os tramites para o município conseguir a construção de casas populares na zona rural. Nesta terça-feira (11) dezenas de famílias participaram de um cadastramento que visa levantar a demanda de moradias no setor e o número de pessoas que se enquadram nas exigências do governo para receber o benefício.

Na próxima terça-feira a prefeitura irá finalizar o recolhimento dos dados dos moradores da zona rural e enviar a documentação ao governo para pleitear o maior número de casas populares possíveis.

As construções terão 96% de seu valor total subsidiadas pelo governo, ficando apenas os outros 4% a serem pagos pelos moradores em parcelas anuais que não chegam a R$ 400.

“Estamos com uma força tarefa para levantar o número de moradores da zona rural que vivem em condições precárias e orientar a todos eles que busquem a documentação necessária para que possam participar deste e de outros programas do governo. Os critérios são muito claros e quem não atender a todas as exigências infelizmente não vai conseguir o benefício”, revela o secretário municipal de Agricultura, Antônio Ricardo Neto.

O prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), reafirma a intenção do município em ampliar as políticas habitacionais para resolver o grande déficit que existe na área da habitação tanto na zona rural quanto na zona urbana.

“Ter uma moradia digna é fundamental para o fortalecimento das famílias e para qualidade de vida da nossa população. Temos uma demanda muito grande e vamos buscar o maior número possível de moradias para nosso município”, afirma o prefeito.

Paulo Leonar já esteve reunido na Cohapar recentemente em busca de moradias populares para o município. O prefeito colocou como meta a construção de 400 casas em Wenceslau Braz durante seus quatro anos de mandato.

Para este ano dois processos, além das casas rurais, já estão em andamento. Um deles visa a construção e reforma de mais de 100 casas na Vila Nova com verbas do governo do Estado e um segundo prevê 50 unidades nas proximidades da Vila Verde construídas com recursos do FGTS.