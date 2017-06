Vândalos queimam carros em Cambará

Ato foi criminoso

Três carros da prefeitura de Cambará foram totalmente queimados na madrugada desta segunda-feira (19). Eles estavam estacionados no prédio da antiga sede do poder executivo, onde funciona atualmente a Secretaria de Esporte e Lazer do Município. Até o momento não se sabe o que teria dado início ao fogo que consumiu um veículo usado pelo Conselho Tutelar, um mini van para uso geral da prefeitura e um sedan para uso exclusivo da Assistência Social.

Não está descartada a ação de vândalos no ato criminoso.

De acordo com o Secretário de Esporte e Lazer Mauro Carvalho, o Chumbo como é mais conhecido, por sorte o fogo não atingiu o prédio da prefeitura. “Tivemos muita sorte, pois se as chamas tivessem atingido as cortinas do prédio da antiga prefeitura teríamos uma grande tragédia”, resumiu.

O Secretário disse que a polícia investiga o caso e está consultando câmaras de segurança para tentar identificar possíveis autores do ato criminoso.

Moradores vizinhos relataram momentos de apreensão. “À medida que o fogo se alastrava aumentava nossa preocupação, pois se as chamas atingissem o prédio da antiga prefeitura iríamos vivenciar uma tragédia terrível”, contou o morador que pediu discrição.

A defesa civil agiu rápida e controlou o fogo(Texto e fotos: Roberto Francisquin/Circulando Aqui).