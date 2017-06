Universidade faz parceria com Núcleos de Educação

Ibaiti, Jacarezinho e Cornélio Procópio

Durante um evento esta semana, a UENP assinou um termo de compromisso com os Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti e Jacarezinho. O documento foi assinado pela reitora Fátima Padoan, pelo coordenador do PPGEN, Lucken Bueno Lucas, e pelas chefes dos Núcleos Regionais de Educação, Maria Aparecida Ribeiro de Oliveira ( NRE Cornélio Procópio), Arlete Korovisk (NRE Ibaiti) e Magda Cristina Souza Nogueira (NRE Jacarezinho).

O termo prevê uma uma ação conjunta na área de Ensino entre a UENP e os Núcleos Regionais de Educação para qualificação de docentes da rede estadual de Ensino por meio de oficinas, cursos e minicursos voltados à formação docente continuada, além de empreender aplicações das produções científicas (produtos educacionais desenvolvidos pelos estudantes de mestrado) nas unidades escolares dos três núcleos regionais.

“A missão do PPGEN é capacitar os professores para o exercício da docência e contribuir para a tão almejada melhoria da qualidade de ensino no país. Nós, como Universidade, queremos cumprir esse papel. E desenvolver esse trabalho em parceria com os núcleos de educação da nossa região é fundamental. Afinal, temos interesses afins na busca de um resultado satisfatório quanto ao conhecimento”, afirmou a reitora.

Para a chefe do Núcleo de Educação de Cornélio Procópio, Maria Aparecida Ribeiro de Oliveira, os Núcleos Regionais de Educação só têm a ganhar com essa parceria. “A ação conjunta proposta pela UENP vem atender um desejo antigo não só dos Núcleos Regionais de Educação aqui presentes, mas também dos diretores de escolas e dos próprios professores que almejam e esperam por essa oportunidade de terem uma capacitação continuada para se fortalecer no caminho do processo de ensino e de aprendizagem. Nós só temos a agradecer a UENP e ao PPGEN por estarem conosco nessa parceria”, concluiu.