Tomazina reforça qualidade de vida de idosos

Começa programa “Academia Espaço Vida”

A prefeitura de Tomazina inova mais uma vez, agora com o objetivo de levar mais qualidade de vida para a população da terceira idade. Na manhã desta terça-feira (27)teve início o programa “Academia Espaço Vida”,promovido pela prefeitura municipal em parceira com o Secretaria de Saúde e a Diretoria de Ação Social. O programa é voltado especialmente para a população idosa, que a partir de agora tem a oportunidade de realizar atividades físicas com o acompanhamento de profissionais especializados gratuitamente. No primeiro dia, mais de 100 idosos participaram do programa.



A prefeitura firmou um convênio com a academia SW Fitness onde serão realizadas aulas em grupo de segunda à sexta-feira. O programa ocupa a Academia justamente nos períodos de menor fluxos, gerado economia e vantagens aos parceiros. Para atende aos alunos, um currículo multidisciplinar foi montado com aulas de danças, yoga, musculação e consultas com fisioterapeutas.

Uma das idealizadoras do programa e proprietária da SW Fitness, SheylaWamback explica que o “Academia Espaço Vida” tem um foco a prevenção de doenças. “Nosso trabalho é psicossocial, queremos prevenir não só as doenças relacionadas a saúde física, mas também a saúde mental. A depressão, por exemplo, é uma das doenças que mais crescem entre os idosos atualmente. Além disso, detectamos que questões financeiras dificultavam o acesso dos idosos às academias”, acrescenta.

Sheyla ainda destacou a importância da atuação do prefeito Flávio Zanrosso para o “Academia Espaço Vida” sair do papel. “O apoio da equipe do prefeito foi essencial para conseguirmos atender a todos, o programa será com certeza uma referência na região”.O prefeito Flávio Zan participou do primeiro dia atividades e lembrou da necessidade de políticas públicas para a terceira idade. “Tomazina deve zelar por todos os cidadãos, ainda mais por aqueles que já contribuíram tanto para nossa cidade”, concluiu o prefeito Zanrosso.

