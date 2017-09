Taborda garante vitória para a Pro Tork

No Catarinense de Velocross 2017

Rodrigo Taborda levou a Pro Tork ao pódio na sexta etapa do Campeonato Catarinense de Velocross 2017, realizada neste fim de semana, dias 2 e 3 de setembro, na Pista do Binho, em Canelinha (SC). O paranaense fez uma participação especial no evento, garantindo a vitória na VX2 e a quarta colocação na VX1.

“Aproveitei a folga no calendário do meu estado para correr aqui e foi bastante divertido. Na VX2, larguei em terceiro e logo no começo assumi a ponta, mantendo até receber a bandeira quadriculada. Já na VX1, larguei mal, levei muita pedrada, mas consegui outro bom resultado para a equipe, um quarto lugar”, disse.

O Campeonato Catarinense de Velocross 2017 volta a reunir os melhores pilotos da região Sul do país nos dias 23 e 24 de setembro deste mês, na cidade de São Bento do Sul. A Pro Tork retorna a competição com o objetivo de brigar pelas primeiras posições nas principais categorias.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink.