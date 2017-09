Sistema Universo Fiep abre portas da indústria para estudantes

Diversas oportunidades

O Sesi Senai Santo Antônio da Platina convida a comunidade do Norte Pioneiro para participar do 1º Universo Sistema Fiep. O evento será realizado nos dias 14 e 15 de setembro(quinta e sexta-feira).

O Universo Sistema Fiep é uma oportunidade para que os futuros profissionais conheçam mais sobre a indústria do norte pioneiro, descobrindo todos os caminhos que o Sesi Senai oferece para a melhor formação profissional.

Durante o evento serão apresentadas diversas oportunidades de interação e um ambiente ideal para o contato com o conhecimento, onde os visitantes poderão experimentar e conhecer o universo das profissões e decidir com mais segurança qual a carreira profissional deseja seguir na área industrial.

Visite o Universo Sistema Fiep na unidade do Sesi Senai Santo Antônio da Platina e participe de palestras, workshop, exposições de projetos inovadores, minicursos, visitas aos laboratórios e muito mais.

O UNIVERSO SISTEMA FIEP é totalmente gratuito.

Conheça a programação:

14 DE SETEMBRO

Visita Orientada na Unidade Sesi Senai e IEL | das 14h00 às 17h30

Workshop Reforma Trabalhista l das 15h00 às 16h30

Visita Orientada na Unidade Sesi Senai e IEL | das 19h00 às 22h30

Palestra Técnica (Eletromecânica, Automação Industrial) | das 19h00 às 22h30

Minicurso: Metalmecânica – Solda 8h l das 19:00 às 22:30

Minicurso: Metalmecânica – Torno CNC 8h l das 19:00 às 22:30

Minicurso: Eletrotécnica – Alta Tensão 8h l das 19:00 às 22:30

Minicurso: Segurança do Trabalho – NR35 4h l das 19h00 às 22h30

Minicurso: Automação Industrial – CLP: Controlador Lógico Programável l das 19h00 às 22h30

Minicurso: Logística – PCP: Planejamento e Controle de Produção l das 19:00 às 22:30

7º Workshop Tecnológico Norte Pioneiro | das 19h00 às 22h30

15 DE SETEMBRO

Visita Orientada na Unidade Sesi Senai e IEL | das 08h30 às 12h00

Visita Orientada na Unidade Sesi Senai e IEL | das 14h00 às 17h30

Visita Orientada na Unidade Sesi Senai e IEL | das 19h00 às 22h30

Minicurso: Segurança do Trabalho – NR35 4h l das 19h00 às 22h30

Minicurso: Automação Industrial – CLP: Controlador Lógico Programável l das 19h00 às 22h30

Minicurso: Logística – PCP: Planejamento e Controle de Produção l das 19:00 às 22:30

7º Workshop Tecnológico Norte Pioneiro | das 19h00 às 22h30

Para mais informações, ligar no (43) 3534-8160.