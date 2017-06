ROTAM prende rapaz em Siqueira Campos

Ele estava com drogas e tentou fugir

Por volta das 20h20m desta quarta-feira,dia 14, a ROTAM, em patrulhamento na rua Piratininga(Siqueira Campos) viu uma pessoa em atitude suspeita, rapidamente foi dada voz de abordagem, mas o elemento fugiu, sendo acompanhado a pé pelos policiais Ribeiro e De Melo, a uma distância de aproximadamente 800 metros.

Ele entrou numa construção e foi encontrado dentro de um banheiro agachado.Não obedeceu ordens para que saísse com as mãos para cima, sendo necessário ser imobilizado para ser retirado do local e algemado, sofrendo pequenas lesões em sua face esquerda como também no braço direito do soldado Ribeiro.

Dentro de um cano de esgoto foi encontrada uma embalagem de plástico de cor amarela, sendo desenterrado o cano para ter acesso ao objeto, e dentro da embalagem tinha duas porções de maconha pesando 3,8 gramas.

Diante do fato o acusado foi encaminhado ao Hospital para atendimento e posteriormente entregue à Delegacia de Polícia Civil.