ROTAM prende mulher com 2,5 kg em Jacarezinho

Na Vila Scyllas Peixoto

Policiais da ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) Canil, Motos e rádio patrulha de Jacarezinho apreenderam na noite deste sábado, dia 16, 2,534 quilos de maconha ocultos num piso falso em uma casa na Vila Scyllas Peixoto. Fernanda Antônio de Lima(foto) foi presa.

A PM fazia saturação pelo bairro na Operação Retomada I, quando recebeu a informação que em determinada casa do bairro acontecia o tráfico de drogas. Quando chegou ao endereço, um homem que estava no local conseguiu fugir.



A mulher permaneceu no local e foi abordada ainda em frente à residência. Com ela, nada foi encontrado.Ela autorizou a busca dentro do imóvel, onde num quarto, embaixo de uma cama, foi encontrado um piso falso com acesso a um buraco onde estavam vários tabletes de maconha.

A equipe da Rotam/Canil também foi acionada para buscas minuciosas e encontraram mais drogas na casa.