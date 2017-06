ROTAM prende homem e apreende menor em Cambará

Cão farejador ajudou

A Rotam(Rondas Ostensivas Tático Móvel)recebeu uma denúncia anônima, no final de semana, indicando que havia uma motocicleta de cor azul com dois suspeitos cruzando a rodovia e indo de Andirá sentido Jacarezinho.

A equipe então montou um bloqueio no trevo de Cambará à espera da dupla que, ao ver a viatura,tentou fugir, sendo que o ocupante da garupa dispensou uma embalagem no meio do mato.

Para obter o rastro do produto, foi solicitado o auxílio do Canil e, por meio do cão Hórus, localizado um invólucro de maconha pesando 227 gramas.

A operação resultou, além da apreensão da droga e de um adolescente, na prisão de Rodrigo Cardoso Rodrigues (Toquinho),que possui várias passagens.