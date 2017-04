No bairro Sindicato(Altvater)

A ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas)recuperou por volta das 21h30m desta terça-feira,dia 11, uma televisão 49 polegadas e uma bicicleta de alumínio, furtadas em Santo Antônio da Platina.

As mercadorias estavam na rua Francisco Ribeiro no bairro Sindicato(Altvater) e haviam sido levadas de uma residência no bairro Jardim Moralina também em Santo Antônio da Platina.