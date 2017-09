Pro Tork Racing Team alinha no gate

Da sexta etapa do Paranaense de Velocross

Pro Tork Racing Team é presença confirmada no gate da sexta etapa do Campeonato Paranaense de Velocross 2017, que acontece neste fim de semana, dias 9 e 10 de setembro, na cidade de São João do Triunfo, localizada a cerca de 130 quilômetros da capital do Estado.

Os pilotos que defenderão a equipe e se encontram em posições de destaque são: Rodil “Ferrugem” Júnior – primeiro colocado na categoria VX3 Nacional, Alex Júnior – líder na Força Livre Nacional e também na 230cc, além de Ana Cláudia Fietz – ponteira na classe VXF Nacional.

A Pro Tork conta ainda com Marcio Lago – segundo na VX3 Nacional e terceiro na 230cc, Alencar Krefta – quarto na VX3 Especial e na VX4 Especial, e ainda quinto na VX5, Rodrigo Taborda – quinto na VX1 e na VX2, Jocimar Ferreira – sexto na 230cc, Matheus Zerbatto – sétimo na VX1 e na VX2, Guilherme Roberto da Silva – sétimo na Força Livre Nacional e Anilton Ximenez – oitavo na VX3 Especial.

O evento iniciou no sábado.No domingo, os treinos cronometrados acontecem às 8h e as corridas às 11h50. O ingresso custa R$ 10 e pode ser adquirido no local. A Pro Tork Racing Team convida a galera da região a comparecer e apoiar seus pilotos nas provas.

Inscrição subsidiada Pro Tork

Além de patrocinar a competição, a Pro Tork ainda oferece um grande suporte aos atletas, através da inscrição subsidiada. Quem utilizar os equipamentos da marca, pode se inscrever de graça. Confira o regulamento completo e mais informações no site: www.fprm.com.br.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink.