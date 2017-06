Pro Tork leva o melhor do motocross estilo livre a Rondônia

Na 15ª edição da Expoeste

Uma das melhores equipes de motocross estilo livre do país, a Joaninha Pro Tork Freestyle Show, se apresenta nesta sexta-feira, dia 16, às 22h, na 15ª edição da Expoeste, que acontece no Parque de Exposição Laurindo Roberto Ferreira, em Espigão do Oeste (RO). A entrada custa R$ 30.

Gilmar “Joaninha” Flores e outros pilotos demonstrarão um belo repertório de manobras radicais. Entre elas, destaque para Underflip Heel Clicker, Underflip One Hand, Backflip Double Can Indian Air, Backflip Superman, Backflip Nec-Nec e Backflip Heelclicker.

Serviço:

O que: Joaninha Pro Tork Freestyle Show

Quando: Sexta-feira, 16 de junho, às 22h

Onde: Parque de Exposição Laurindo Roberto Ferreira

Quanto: R$ 30

A Joaninha Pro Tork Freestyle Show tem o patrocínio da NOS Energy Drink.