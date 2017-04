Pro Tork Freestyle Show é atração na Festa da Cebola, em Ituporanga (SC)

Serão feitas duas apresentações no Parque de Eventos

A Pro Tork Freestyle Show promete levar o melhor do motocross estilo livre a Festa da Cebola, que acontece entre os dias 6 e 9 de abril, em Ituporanga (SC). Serão feitas duas apresentações no Parque de Eventos, a primeira na sexta-feira, às 16h, e a segunda no sábado, às 16h30.

Elton Becker e Pablo Ristow são os pilotos responsáveis pelo espetáculo, com duração aproximada de uma hora. A locução fica por conta de Jackson Oliveira. Entre as manobras, destaque para as tradicionais Cordova, Nac Nac e Superman. Quem curte emoção e adrenalina não pode perder.

Serviço:

O que: Pro Tork Freestyle Show

Quando: Dias 7 e 8 de abril

Onde: Parque de Eventos – Ituporanga (SC)

Mais informações: www.festadacebola.com.br

A Pro Tork Freestyle Show tem o patrocínio da NOS Energy Drink.