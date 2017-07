Pro Tork disputa mais importante competição de motocross do mundo

Piloto participa no estilo livre

O Red Bull X-Fighters irá reunir nesta sexta-feira, dia sete, em Barcelona – Espanha, os melhores pilotos de motocross estilo livre para a mais importante disputa do circuito mundial. Entre eles, apenas um brasileiro: o paulista Fred Kyrillos(foto), da Pro Tork (Siqueira Campos), que nesta temporada desponta na carreira internacional.

Fred participou recentemente do Nitro World Games, nos Estados Unidos, outra competição de destaque. Antes disso, passou por uma intensa maratona de treinos no país, inclusive na casa do ícone da modalidade Travis Pastrana. Sua evolução é notável, o piloto patrocinado pela Pro Tork tem tudo para surpreender os adversários.

“Estou muito feliz com essa oportunidade. Quarta rolou um reconhecimento de pista, flipei todas as rampas que eu queria, inclusive a de 35 metros. Hoje teremos mais treino e a classificatória. Sexta será a grande final. Mesmo com pulso esquerdo machucado, acredito que tenho boas chances de avançar”, afirma.

O evento tem 16 anos de história e mais de 50 edições em seis continentes, passando inclusive pelo Brasil. Além de Fred, participam da edição 2017: o tetracampeão Tom Pagès (FRA), Clinton Moore (AUS), Josh Sheehan (AUS), Levi Sherwood (NZL), Dany Torres (ESP), Rob Adelberg (AUS), Maikel Melero (ESP), Taka Higashino (JPN), Adam Jones (USA), Harry Bink (AUS) e Chris Meyer (ESP).

O palco das disputas será a Plaza de Toros de Las Ventas, um importante palco das touradas espanholas. Um circuito será especialmente montado para o desafio, que acontece em fases eliminatórias, na qual apenas três chegam a grande final. Segundo a organização, cerca de 20 mil pessoas devem lotar as arquibancadas.

Sobre Fred Kyrillos: Paulista de 31 anos, é bicampeão nacional de FMX e um dos principais representantes da modalidade mundo afora. O piloto ainda acumula os títulos de melhor brasileiro classificado nos X Games, terceiro colocado no X Pilots no México, terceiro colocado no Farm Jam na Nova Zelândia, além de participações no X-Fighters, Mundial de FMX e Americano de FMX.