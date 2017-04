PRF restringe tráfego de veículos de carga durante Páscoa

De quinta-feira até domingo

Os veículos de carga que trafegarem durante o feriado da Semana Santa vão ter restrições em rodovias federais de pista simples. Quem descumprir a determinação estará cometendo infração de trânsito e só poderá seguir a viagem após o término do horário de restrição (veja abaixo).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a restrição vale para todas as rodovias federais do país. Veículos com dimensões excedentes, cegonhas (CTV e CTVP) e outros que portem Autorização Especial de Trânsito (AET) não poderão trafegar durante alguns períodos do dia.

Confira, abaixo, os horários de restrição:

13/04, quinta-feira – das 16h às 22h

14/04, sexta-feira – das 06h às 12h

16/04, domingo – das 16h às 22h

A superintendência regional da PRF poderá flexibilizar a restrição em trechos e horários específicos.