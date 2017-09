Polícia Militar prende baderneiro em Guapirama

No final da tarde de ontem

Por volta das 17 horas desta terça-feira,dia 12, a equipe foi acionada diretamente por populares informando que um indivíduo embriagado, agressivo e totalmente descontrolado estava causando confusão no Bar do Tiãozinho.

De fato, José Anjo da Silva(fotos) estava num estado altamente agressivo, sem camisa e proferindo impropérios a populares que passavam no entorno.



Diante da impossibilidade de estabelecer qualquer tipo de contato verbal, os Policiais Militares viu-se o imobilizaram, contudo ofereceu resistência ativa e dificultou sua contenção, sendo necessário o uso progressivo da força por meio de bastão.

Depois de algemado e colocado no camburão, começou a desferir chutes no interior do compartimento e, dessa forma, foi necessário também algemar seus pés para que não causasse mais danos à viatura, uma vez que as lanternas ficaram avariadas.

A mesma equipe já havia atendido duas outras ocorrências envolvendo o mesmo indivíduo em situações semelhantes.