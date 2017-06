PM prende estelionatário no centro de Jacarezinho

Na tarde desta terça-feira

O cabo Félix e o soldado Marzo,por volta da 13h10m desta terça-feira,dia 20, fomos solicitados para atender situação envolvendo cheque de pessoa jurídica com indícios de fraude.

No local, souberam que Gilberto Aparecido Rossi(foto), 47 anos,estava de posse de um cheque da Caixa Econômica Federal no valor de 38 mil reais(foto).Ele havia tentado sacar o dinheiro com o documento clonado.Perguntado pela caixa da unidade a origem do cheque, alegou ter recebido o montante de um trabalho no município de Bandeirantes, mas não recordava o nome e nem a pessoa que o trouxe de Gol e que estaria do lado de fora esperando para levá-lo para Londrina, onde residiria.

Com as evidências de fraude e mentiras foi que os economiários acionaram a polícia.

Após contatos e diligências, restou comprovado que o cheque de R$ 38 mil da empresa Mega Center Variedades Ltda era falsificado e que o cheque original foi emitido para a firma Rodoviário Afonso no valor de 567,00 pré datado para o dia oito de julho deste ano.Foi dada voz de prisão pelo crime de estelionato e conduzido até a delegacia de Polícia Civil.

Também foi realizada uma consulta de antecedentes criminais onde se confirmou que Rossi possui várias passagens no Paraná por práticas delituosas como ameaça e perturbação do trabalho e sossego alheio.E no mês de março permaneceu preso na cadeia de São José do Rio Preto(SP)também por estelionato.