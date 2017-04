Matou homem em 2011

Por volta das 18h40m desta terça-feira,dia 11,a PM de Jacarezinho recebeu informação de que uma mulher tinha embarcado no ônibus circular estando com mandado de prisão.

Realizada abordagem no coletivo,foi encontrada e presa.

Rosângela Maria Pereira,35 anos, foi condenada pelo Artigo 157 (latrocínio).Ela assassinou um homem após um assalto numa chácara às margens do Rio Paranapanema em 2011.