PM e Guarda Municipal prendem ladrões em Cambará

Prisão aconteceu na tarde desta sexta-feira

Dois elementos assaltaram a mão armada uma loja em Cambará nesta sexta-feira,dia 23. Foi por volta das 11 horas no centro da cidade.

A dupla trancou os funcionários num cômodo do imóvel, recolheu o que pretendia e fugiu.

Mas, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, em poucas horas, fizeram diligências e conseguiram abordar e prender os dois, que vieram do bairro Cafezal, em Londrina, para roubar no Norte Pioneiro.

Foram recuperados dinheiro, joias, celulares, drogas e armas.

Vão responder pelos crimes de assalto e cárcere privado.

