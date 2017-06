PM aprende menor platinense com moto roubada

Veículo é do oeste do Paraná

Por volta das 23h49m, a equipe em patrulhamento abordou dois indivíduos numa motocicleta Honda/CG 125 Titan cor verde, porém a placa pertencia a uma Honda/CBX 200 Strada, cor azul, e a numeração do chassi estava suprimida.

Ao consultar a numeração do motor, constatou-se que a verdadeira placa era e tinha registro de roubo em 2007 em São Miguel do Iguaçu, cidade do extremo oeste paranaense.

Questionado o condutor, menor de idade, disse que havia comprado pelo valor de R$ 900,00. Diante dos fatos o condutor e veículo foram encaminhados à DP para providências.

O passageiro foi qualificado e liberado.

O adolescente e a moto foram apreendidos.