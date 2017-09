Paula Fernandes esbanja simpatia em Carlópolis

Ela atendeu público e Imprensa de forma atenciosa e delicada

A noite de seis de setembro foi especial para as cerca de 15 mil pessoas que estiveram presentes na abertura oficial da FrutFest, a festa que comemora o destaque do município de Carlópolis na fruticultura.

Além de eventos técnicos sobre a cultura de frutas e café, a solenidade de abertura teve início por volta das 20 horas, onde o prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, recebeu autoridades municipais, políticos do Estado, Comissão Organizadora, Rainha e Princesas do evento, apresentações de Dionival Rosa e Alessandro Junior e Mara Moraes, que deram um brilho especial ao retorno da maior festa de portões abertos do Norte Pioneiro.

Após a abertura também do rodeio, teve início o show da cantora Paula Fernandes(fotos), que fez uma viagem maravilhosa desde o início de sua carreira, com hits como “Pássaro de Fogo” e “Eu sem você”, e trazendo também seus novos sucessos, como “Traidor”, levando o público ao delírio.

A cantora se manifestou em suas redes sociais e publicou a seguinte mensagem: “Mais um show cheio de emoções!”

Recebi uma homenagem e festa de aniversário surpresa dos meus amores no camarim. #amei #meusdengos. Carlópolis/PR me recebeu de braços abertos!Quero agradecer a cada um dos 22 mil amores que lotaram o evento da Frufest 2017.

Um mar de gente, ali, na minha frente.

Sem palavras.

Milhões de beijos e até breve.



Hoje a apresentação artística fica por conta da dupla Marcos e Belutti, que já está na cidade.

A festa continua até domingo, dia dez com shows(gratuitos), praça de alimentação, rodeio em touros pela Liga Nacional de Rodeio – Circuito Barretos, exposição, parque de diversões e balada pós-show.

Sexta-feira, dia 8, é a vez da cantora revelação do ano, Thayná Bitencourt, que vem se consagrando no cenário musical nacional com o hit “Chifre não é Asa”.

Sábado, dia 9, quem comanda o evento é a dupla Guilherme e Santiago, que traz grandes clássicos do sertanejo e fará o sábado especial para todo o público. Domingo, último dia de festa, as atividades começam logo pela manhã, com uma cavalgada pelas ruas da cidade, onde diversas comitivas que já não existiam mais estarão de volta em grande estilo.Encerrando o evento, sobe ao palco a cantora Naiara Azevedo, que hoje é considerada uma das maiores cantoras do país, emplacando em 2016 a música mais tocada nas rádios do Brasil, o hit “Cinquenta Reais”, e que agora traz seus novos sucessos que estão em evidência entre o público.

Texto: Cézar Silva

Fotos: Célio Junior

