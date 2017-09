Paróquia ajuda na defesa do ambiente

Em Santo Antônio da Platina

A Paróquia Santa Filomena está fazendo coleta de lixos na Vila Claro na margem do ribeirão Boi Pintado, em Santo Antônio da Platina.A população ribeirinha, em sua maioria, ainda não sabe reciclar os resíduos.

O padre Rubens é o responsável pela comunidade.



A área está no terreno da Paróquia, que ensina que saco verde é para lixo reciclável e o preto, orgânico.

“É uma ação concreta atendendo pedido do papa Francisco para que cuidássemos melhor do ambiente em que vivemos”, afirma diácono João Batista.

