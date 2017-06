Oito cidades disputam semifinais no futsal dos JEPs

Nesta quarta-feira em Cambará

Apenas uma equipe em cada categoria do futsal irá se classificar para a fase Macro Regional que acontecerá em Arapoti no mês de julho. Mas para isso, precisam ser campeãs nesta quarta-feira na fase Regional dos JEPs que acontecem na cidade de Cambará.

Quatro times na categoria masculino A e outros quatro na categoria B têm a chance de ser campeão em casa modalidade e garantir a vaga.

Na categoria B o time do Colégio Estadual Durval Ramos Filho de Andirá enfrenta a Escola Estadual Imaculada Conceição de Jacarezinho às 16h30.

O outro finalista será conhecido na partida das 18h30 entre Escola Santa Terezinha de Santo Antônio da Platina e Escola Estadual Afrânio Peixoto de Abatiá.

Na categoria A, o Colégio Estadual Rui Barbosa de Abatiá entra em quadra às 17h30 contra o Colégio José Pavan de Jacarezinho. O último finalista será conhecido a partir das 19h45. O time da casa Escola Estadual Angelina Vezzozo, com o apoio da torcida, irá enfrentar o Colégio Estadual Herminia Lupion de Ribeirão do Pinhal.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio das Secretarias de Esporte e Turismo e da Educação, com apoio do município de Cambará.