Noite do Talharim hoje à noite na AABB platinense

Evento gastronômico é beneficente

A igreja Adventista de Santo Antônio da Platina promove evento beneficente neste sábado, dia nove, às 21 horas, a Noite do Talharim.

Será na AABB(Associação Atlética Banco do Brasil) ao preço de 25 reais por pessoa(sem inclusão de bebida).

Talharim (do italiano tagliarini) é um tipo de massa alimentícia com a forma de finas tiras, normalmente servida com um molho simples, por vezes, apenas manteiga ou mascarpone (um queijo cremoso), ou o molho de um assado.

A renda será revertida para as obras sociais da igreja.