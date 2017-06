Menor tenta furtar moto do correio de Wenceslau Braz

Mas foi apreendido

Na manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Militar de Wenceslau Braz foi acionada pelos funcionários dos Correios para atender uma solicitação referente à tentativa de furto. Ao chegar ao local, a equipe foi informada que um rapaz de calça rosa e boné havia tentado furtar uma motocicleta de propriedade da agência, não obtendo êxito em sua ação devido a ter sido abordado por uma funcionária do estabelecimento.

Os PMs coletaram informações sobre o suspeito e realizaram buscas pela região do centro, obtendo êxito em abordar o jovem na praça da Igreja Matriz. Ao ser abordado, se constatou que se tratava de um adolescente de 14 anos que assumiu ter realizado o ato infracional.

a O menor foi encaminhado a 36ª DRP para ser apresentado a autoridade policial e as medidas cabíveis serem tomadas.