Meio Ambiente corta ipê condenado no centro platinense

Havia risco iminente de desabar

A secretaria municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Santo Antônio da Platina cortou um ipê condenado na manhã desta terça-feira,dia 26(foto).A árvore, plantada em frente da câmara dos vereadores na avenida Oliveira Motta, estava com cerca de um metro de diâmetro comprometido, o tronco oco e rachaduras, com risco iminente de cair.

Para o trabalho, de acordo com o diretor municipal de Trânsito, Bruno Chagas, foi interditado o tráfego na tarde de segunda(16h45m) e só liberado em torno de meio-dia e meia desta terça.

Ele lembrou da Feira da Lua, que atrai milhares de pessoas nas noite de terça e a ameaça de desabar galhos nos consumidores/transeuntes.

José Ricardo Arruda, responsável pelo setor, informou que outro ipê está condenado, localizado em frente do Supermercado Molini’s, na avenida Oliveira Motta.Só que está seco, com menos probabilidade desabar.De qualquer forma, também será cortado nos próximos dias.