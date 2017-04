Mais R$ 120 mil para a saúde em Tomazina

Flávio Zanrosso esteve no Palácio Iguaçu

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, esteve na sede do governo do Paraná em Curitiba, onde recebeu uma verba de R$ 120 mil para a saúde de Tomazina. O valor investido pelo governo faz parte de um montante de 35 milhões de reais, destinados à saúde de 206 cidades paranaenses. A verba foi anunciada pelo governador Beto Richa (PSDB) pela manhã, em uma solenidade no Palácio do Iguaçu.

O dinheiro será investido na compra de novos veículos para reforçar a frota municipal da saúde, que conta atualmente com 12 automóveis nesta área. O secretário da Saúde do Paraná, Michele Caputo Neto, explicou que “os itens prioritários foram definidos dentro de um elenco de necessidades mais frequentes dos municípios. É pelo contato com a realidade dos municípios e o diálogo com os prefeitos que percebemos onde estão as principais necessidades”, disse Caputo.

Zanrosso declarou que o anúncio vem num momento importante, já que a saúde tem sido uma das prioridades nesse início de gestão. “Agradecemos a confiança do governador e de toda equipe de saúde do estado, em nome da população de Tomazina. Temos uma extensa população rural e esse reforço na frota da saúde é absolutamente importante”, comentou o prefeito.

Richa afirma que os investimentos do estado na saúde das cidades paranaenses não irão parar. “A saúde é um serviço essencial para a população e os resultados no Paraná surpreendem. Já distribuímos para os municípios mais de 2,3 mil veículos para uso em saúde, sendo mais de 800 ambulâncias”, ressaltou o governador.

Durante o evento, o prefeito encontrou-se com o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, e outras autoridades, incluindo secretários estaduais, prefeitos de cidades paranaenses e deputados estaduais.