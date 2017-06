Mais instrumentos para Fanfarra Municipal de Wenceslau Braz

Cidade oferece oficina gratuita

As notas tocadas pela fanfarra de Wenceslau Braz agora podem ser executadas com mais precisão. Isso porque a prefeitura do município fez a aquisição de novos instrumentos para os músicos que compõe o projeto.

A compra custou R$ 13,6 mil e foi realizada através de processo licitatório. O objetivo da prefeitura é melhorar as condições da fanfarra e incentivar mais pessoas à arte.

Atualmente a secretaria municipal de Cultura e Turismo oferece oficina gratuita de música, além de dança, teatro e circo, todas gratuitas à população e ministradas no Centro Cultural por professores especializados.

“Nós temos a necessidade de criar uma identidade cultural para Wenceslau Braz, por isso estruturamos uma secretaria municipal de Cultura e Turismo e estamos revolucionando essa setor com diversos investimentos e projetos”, afirma o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT).

Entre os projetos, o prefeito destaca as oficinas culturais desenvolvidas pela secretaria. “Essas oficinas são de grande importância cultural e também social, porque junto com as oficinas de diversas modalidades oferecidas pela secretaria municipal de Esporte formam um conjunto de ações que dá opções a jovens de deixar o tempo ocioso para praticar uma atividade e aprender valores. Além de poder descobrir talentos, estamos participando ativamente da formação de bons cidadãos”.