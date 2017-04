Lolo Anton sobe ao pódio

Na segunda etapa do Brasileiro de Enduro FIM 2017

O Campeonato Brasileiro de Enduro FIM 2017 teve sua segunda etapa disputada no fim de semana, dias 8 e 9 de abril, na cidade de Patrocínio (MG). Lolo Anton encerrou a categoria E1 em quinto lugar, garantindo a terceira colocação na classificação para a Pro Tork Racing Team.

Em sua 13ª edição, o Enduro de Patrocínio teve percurso inspirado na prova do Ibero-Americano da modalidade, sediada pelo município do Triângulo Mineiro em 2014. Foram realizadas três voltas no circuito por dia, e cada uma delas com cerca de 2h de duração.

“Foi duro, terreno de pedras, bastante complicado. No sábado me saí bem, terminei em terceiro. No domingo caí forte na primeira volta, bati a cabeça, perdi muito tempo e andei mal o resto da prova, finalizando em sétimo. Mas é isso, foi difícil para todos, estou feliz por seguir entre os primeiros na tabela”, afirma o atleta de 25 anos.

O Campeonato Brasileiro de Enduro FIM 2017 volta a reunir seus competidores no dia 28 de maio, no município de Biguaçu (SC). Lolo, que é de Rio Negrinho (SC), terá a vantagem de correr perto de casa, em um local que conhece bem, e tem boa expectativa para o evento.

