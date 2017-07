Japira busca investimentos em habitação junto ao governo estadual

Prefeito visitou a Cohapar

Nesta quarta-feira, dia cinco, o prefeito Walmir Wellington da Silva, e o procurador geral de Japira, Rodrigo Lichtenfels visitaram a sede da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), em Curitiba.

Eles participaram de uma reunião com o chefe de gabinete e superintendente de Relações Institucionais da empresa, João Naime Neto, e solicitaram apoio para a implantação de novos projetos habitacionais urbanos e rurais à população japirense.

Segundo o prefeito, há uma década não são feitos novos investimentos em moradias populares urbanas. “Contamos com a parceria do governo estadual, através da Cohapar, para mudar essa realidade”, argumentou Walmir. Recentemente, a administração municipal protocolou, com o auxílio da Cohapar, projetos para a construção de 108 imóveis do Programa Nacional de Habitação Rural, que estão em análise pela equipe da Caixa Econômica Federal. Os investimentos em habitação rural, de acordo com Naime Neto, têm sido uma prioridade da atual gestão estadual, com mais de 13 mil casas entregues e outras 11 mil em projeto.

“O entendimento do governador Beto Richa e do presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, é que devemos investir na melhoria das condições de vida dos nossos trabalhadores rurais como forma de estimular a permanência deles no campo”, declara o superintendente. Além da construção de novas residências, a Cohapar deve realizar também a regularização fundiária de lotes indicados pela Prefeitura de Japira. Para tanto, é necessário um levantamento das famílias que residem em imóveis sem documentação na cidade e estudos dos locais que receberão as intervenções pelos especialistas da companhia.