Jacarezinhense lidera ranking nacional de Taekwondo

Pelo quarto ano consecutivo

O jacarezinhense Gilberto Oliveira continua na liderança do ranking nacional de Taekwondo pelo quarto ano consecutivo. A nova tabela do ranking foi divulgada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) nesta semana.

Com a liderança do ranking, Oliveira ganha o direito de disputar o campeonato brasileiro do esporte que acontece nos dias 22, 23 e 24 deste mês no Rio de Janeiro, mas ele não participará da edição deste ano. “Embora classificado para o brasileiro, não poderei lutar devido a uma lesão durante os treinos”, explicou.

Mesmo com a lesão, Gilberto se dedica o máximo para superar e conseguir disputar a Copa do Brasil em Brasília no mês de novembro. “Mas estou me recuperando e em novembro luto a copa do Brasil em Brasília”, afirmou.