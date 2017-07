Homens e máquinas na remoção de entulhos e pinturas viárias

Lombadas e linhas de sinalização de trânsito em Ibaiti

Os trabalhos nesta segunda-feira,3, se concentraram nas ruas Dr. Euclides Monteiro, Ana Néri, Antonio de Moura Bueno, João Leandro, Delegado Albino, Guilherme Meyer, Cipriano Carneiro, Ângela C.Z. Matioli, Francisco Pelissari, Rui Barbosa, Abraão Fará, Joaquim da Silva Reis, Ver. Manoel de Moura Bueno, Teófilo Cecílio Dib, Cipriano Camargo, Humberto Moacir Schenna, e Avenidas Brasília.

O Departamento de Trânsito – Demutran e o Departamento de Obras da prefeitura de Ibaiti estão desenvolvendo várias ações de limpeza, remoção de entulhos e pinturas de faixas de pedestres, lombadas e linhas de sinalização de trânsito nas ruas da cidade.

Tertuliano de Moura Bueno, Arnaldo Flávio Buzato e acessos da cidade de Ibaiti (BR-153).

Devido a grande demanda de serviço em toda a cidade, o Departamento de Obras e o Demutran estão se desdobrando para atender toda a população e tem dado prioridade para as situações emergenciais.

As pinturas de meio fio, lombadas, faixas de pedestres e linhas de sinalização de trânsito são realizadas com o triciclo para pintura viária adquirido pela atual administração municipal.

Este slideshow necessita de JavaScript.