Gari João Batista é bi-campeão da corrida do Sesc

O corredor platinense, João Batista dos Santos, que trabalha como gari, em Santo Antônio da Platina e reside no Jardim Saúde, foi o campeão da 11ª Etapa do Circuito Sesc de Caminhada e Corrida de Rua, realizada em Londrina na manhã do último domingo, dia dois.

Representando a equipe Associação dos Corredores do Norte Pioneiro (Acorrenorpi), que conta atualmente com 85 atletas de diversos municípios do Norte Pioneiro e Norte do Paraná, João completou o percurso de 10 quilômetros no impressionante tempo de 32min19s, com uma diferença de 1min2s para o segundo colocado que foi Victor Santos Gomes, de Rolândia, com o tempo de 33min21.

Em terceiro ficou o atleta de Astorga, Cláudio da Silva, que fez o percurso em 33min51s. Em quarto lugar chegou o atleta de triathlon, Francisco Luiz Viana Neto com 34min14s e, o quinto lugar foi para Bruno Antônio da Silva de Ibiporã com o tempo de 35min38s.

Ao concluir o percurso em primeiro lugar João Batista disse que foi uma prova sem muita exigência física. “Cheguei tranquilo e graças a Deus consegui vencer. Vim para correr na casa dos 32 minutos e foi isso que aconteceu então só tenho a agradecer a todos que estão torcendo por mim, colaboradores e patrocinadores”, disse o atleta platinense que está tendo apoio da Acorrenorpi, F2 Supermercado (Danilo), Jk Artes Gráficas e, recentemente, da Natural Brasil World, empresa do ramo de materiais esportivos de Santo Antônio da Platina que tem como proprietários Ana Lúcia de Lima Ferroni e José Ferroni Neto.

João Batista venceu a mesma prova disputada em Londrina em 2016 e, no dia 4 de junho, conquistou a segunda colocação da 9ª etapa da corrida do Sesc disputada em Jacarezinho. As próximas etapas do Circuito Sesc Caminhada e Corrida de Rua estão agendas para o dia 16 de julho e, Maringá, e, 13ª etapa em Palmas, dia 30 deste mês.

Como trabalha de gari, João diariamente corre pelas ruas da cidade para a coleta de lixo e, não nega que o exercício da profissão ajuda bastante na condição física, ele que treina ainda nas Avenidas Oliveira Motta e Palma Rennó. A equipe da Acorrenorpi da qual João Batista faz parte, estará presente na 6ª Corrida e Caminhada de Rua Bombeiros de Assis (SP)/Amea – Corpo em Movimento, que terá 3km para caminhada e 6km para corrida, no dia 16 de julho com início às 8h30, numa organização da Street Race Brasil e, realização dessa empresa e da unidade do Corpo de Bombeiros de Assis.

Corrida Pedestre de Tomazina

No dia 11 de junho, na Prainha do município de Tomazina, aconteceu a 2ª Etapa Circuito de Corridas Pedestres Forma Ativa, de 6 km, a 2ª Etapa da Copa Norte do Paraná de Montain Bike, com 33 km de percurso e o 3º Desafio Forma Ativa Bikes com 18 km.

A corrida pedestre masculina nos 6 km teve como campeão geral o gari platinense João Batista dos Santos com o tempo de 20min57s e velocidade média de 17km/h. O terceiro lugar em sua categoria foi o platinense Carlos Dropa. Mais atletas bem colocados da Acorrenorpi/Adrenalina nesta prova foram: Luciano Murillo de Almeida Anacleto, de Pinhalão (4º lugar), Pedro Henrique Pascoal Passos, de Cambará (7º) e, de Santo Antônio da Platina, Josimar Ormeneze (5ª colocação).

Outro destaque na prova foi o veterano José Ferreira, de Santo Antônio da Platina que ficou em 5º lugar em sua categoria. O comerciante platinense Mauro do ‘Bar’, que tem estabelecimento próximo ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, conquistou o 3º lugar em sua categoria de idade. No feminino, a platinense Ana Lúcia de Lima Ferroni chegou em 4º lugar no geral e ficou com a segunda colocação em sua categoria. Em Tomazina a Acorrenorpi/Adrenalina participou com 30 atletas conquistando vários pódios.

Corrida do Sesc em Jacarezinho

Na 9ª etapa da Corrida do Sesc, que aconteceu em Jacarezinho, no início do mês passado, a Acorrenorpi conseguiu boas colocações: Fábio Lopes Maraston, de Cambará (8ª), Carlos Leandro Dropa, de Santo Antônio da Platina (9ª), Edson Luiz Correa, de Jundiaí do Sul (11ª), Clodoaldo Theodoro de Souza, de Abatiá (12ª), Valdemir dos Santos, de Carlópolis (14ª), Vinícius Palmonari Marim, de Santana do Itararé (17ª) e Valmir Melchior, de Bandeirantes (18ª). E, o platinense Josimar Ormeneze, ficou com a 5ª posição com o tempo de 40min11s.

Na categoria feminina, geral, o 2º lugar foi para Priscila Aparecida Ribeiro Ferreira, de Japira, com o tempo de 30min49s. Em 4º ficou Ana Lúcia de Lima Ferroni, de Santo Antônio da Platina; outras classificadas pela Acorrenorpi são: Luciana Nalin Benett, de Pinhalão (5ª colocação), Eleana Macario de Oliveira, de Japira (6ª), Neisa Martiniano Gomes, de Jundiaí do Sul (7ª) e Marli Bento da Silva, de Abatiá, na oitava posição. A prova foi vencida pela atleta de Barra do Jacaré, Marcela de Freitas Calixto.

Próximas competições

Segundo o presidente da Acorrenorpi, o contador e corredor Carlos Leandro Dropa, a equipe estará sendo representada por atletas na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro em agosto. E, em setembro, também na Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, ambas importantíssimas competições do segmento no cenário nacional e internacional.

Vem aí

No dia 17 de setembro será realizada em trechos das Avenidas Oliveira Motta e Palma Rennó, em Santo Antônio da Platina, a 2ª Edição do Circuito Acorrenorpi Running com início às 8h sendo tanto a largada como a chegada à frente do Colégio Estadual Santa Terezinha. As premiações para esta prova serão no geral e nas categorias diversas e, ainda, categoria kids, além da Caminhada. O percurso da corrida será de 6km.

Em 2016 a prova reuniu surpreendentemente 320 competidores de várias localidades. “Este ano esperamos contar com aproximadamente 400 atletas participando da prova”, disse um dos organizadores do evento esportivo, Carlos Dropa.

As inscrições e demais informações para o 2º Circuito Running podem ser obtidas pelo site: www.streetracebrasil.com.br ou através do e-mail: [email protected]. Ainda segundo destacou Dropa, a equipe Acorrenorpi/Adrenalina participa das competições conquistando importantes colocações, pois há muita dedicação, seriedade e comprometimento com a atividade. “Nossa equipe não é formada por profissionais, mas por pessoas que querem qualidade de vida e incentivar aqueles que não praticam nenhuma atividade física, aliás, o pessoal começa e não quer parar mais, um exemplo é que há competição com 75 anos de idade”.

Texto: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario/Fotos: Divulgação

