Futsal encerra 64º Jogos Escolares do Paraná em Ibaiti

Três partidas de Futsal marcaram as finais do 64º Jogos Escolares do Paraná, que foram disputados sem Ibaiti.Nessa modalidade, no Masculino B o Colégio Joaquim Oliveira ficou em primeiro lugar ao derrotar a equipe do colégio Francisco de Oliveira, de Tomazina.

No masculino A, duas partidas marcaram a final nesta modalidade. Em terceiro lugar, ficou o Colégio Segismundo A. Neto, de Siqueira Campos; em segundo, Guapirama, com o Colégio David Carneiro; e em primeiro, Tomazina com o Colégio Carlos Gomes.

Na partida entre Guapirama e Tomazina, placar foi elástico, de 6 a 0 para o Colégio Carlos Gomes de Tomazina. Após as partidas, foram entregues as medalhas aos atletas e técnicos vencedores. Os times classificados participam da fase Macro Regional em Arapoti no inicio do mês de julho. Os Jogos Escolares do Paraná são uma promoção do Governo do Paraná, através das Secretarias Estaduais de Educação, Esporte e Turismo e prefeituras do Paraná.

