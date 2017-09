Formatura do Jovem Agricultor Aprendiz

Em Santo Antonio da Platina

Os vinte três alunos alunos do curso Jovem Agricultor Aprendiz disponibilizado pelo Servico Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR) e Sindicato Rural Patronal de Santo Antonio da Platina receberam na noite de sexta-feira, 15, os certificados de conclusão da avaliação. A entrega aconteceu em cerimônia na Casa da Cultura e reuniu além dos jovens, seus pais e diretores do Sindicato Rural.Estavam presentes também o prefeito Zezão Coelho, o secretário da Agricultura, Luis Carlos Silva, Maria Anete, Paulo Watanabe, Deonísio Garcia, Adriana Cavazoni e Paulo Buso.

O Colégio Estadual Maria Dalila Pinto participou.

Desde fevereiro, jovens entre 14 e 18 anos, a maioria filhos de agricultores da base do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina, participaram do curso.

Nesse período, os jovens agricultores foram divididos em duas turmas de quinze e oito alunos coordenadas pela instrutora do Senar-PR, engenheira agrônoma Lidiane Braga. Os adolescentes assistiram aulas ligadas ao meio rural e oferecidas duas vezes por semana e com duração de quatro horas, sempre no contra-turno-escolar.



O objetivo do Jovem Agricultor Aprendiz é despertar nos filhos de produtores rurais a visão empresarial e capacidade empreendedora, qualificando-os profissionalmente.

Para o presidente do Sindicato Rural de Santo Antônio da Platina, produtor rural José Afonso Júnior, o JAA é uma eficiente ferramenta de formação necessária para que desenvolvam criatividade, habilidades práticas a serem aplicadas em seus lares, propriedades e no seu desenvolvimento pessoal. Conforme Júnior Afonso, como o presidente é mais conhecido, além de ser oferecido de forma gratuita, não há exigência dos jovens agricultores serem filhos de associados ao sindicato. “Basta ter interesse e se aperfeiçoar. Nossa intenção é qualificar a família do produtor rural”, declara o presidente.

Após a entrega dos certificados, os convidados foram recepcionados com um coquetel oferecido pela entidade.