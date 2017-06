Falece Jorge Carriça aos 68 anos

Corpo está sendo velado na Funerária Platinense

O português/platinense Jorge Carriça Feteira Carvidão(foto com a esposa), filho do Constantino, faleceu nesta segunda-feira, dia 12, em Santo Antônio da Platina.

Ele tinha 68 anos e sofria com um enfisema pulmonar e teve complicações com a doença, como parada cardíaca e respiratória.Estava na UTI(Unidade de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Jacarezinho.

Jorge trabalhou no antigo Banestado, integrante da Loja Maçônica Saldanha Marinho.

Depois que se aposentou, comercializava peixes.

Deixa a viúva e três filhos(Jorge Augusto Monteiro Carriça,Juliano e Márcia Maria).

O corpo está sendo velado na Funerária Platinense e será sepultado às dez horas.