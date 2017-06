Evento terá wheeling da Pro Tork

Melhor equipe da América Latina em Araras

O Aero Fest Araras, evento de aviação que acontece neste fim de semana, dias 24 e 25 de junho, no Aeroporto de Araras (SP), terá uma atração especial. Trata-se da Pro Tork Alto Giro Show, considerada a melhor equipe de wheeling da América Latina. Serão feitas duas apresentações, uma no sábado e outra no domingo, ambas a partir das 16h.

Com motos de 50 a 1000 cilindradas, especialmente preparadas, os pilotos executam diversas manobras radicais. Entre elas, saltos em arcos de fogo, pirâmides, empinadas e derrapagens. Algumas contam com efeitos especiais, como o exclusivo Helmet Fire, e ainda com a interação do público. Vale a pena prestigiar, o ingresso custa apenas R$ 10 e pode ser adquirido no site www.tkingressos.com.br.

Serviço:

O que: Pro Tork Alto Giro Show

Onde: Aeroporto de Araras (SP)

Quando: neste fim de semana, dias 24 e 25

Quanto: R$ 10

Mais informações: www.aerofest.com.br

A Pro Tork Alto Giro Show tem o patrocínio da NOS Energy Drink.