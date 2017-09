Espetos especiais hoje no almoço do Dom Antônio

Em Santo Antônio da Platina

Uma empresa baseada no alicerce da família e do trabalho está obtendo grande sucesso no Norte Pioneiro.Trata-se de Antônio Ferreira, da esposa Vilma,duas filhas, a sobrinha Ana Cláudia, e uma equipe focada em servir bem aos comensais diariamente no restaurante Dom Antônio(fotos), localizado na Rua Rui Barbosa, Nº 894, no centro de Santo Antônio da Platina.

Neste domingo,dia dez, espetos de picanha, contrafilé, alcatra, maminha assada, carneiro, costelinha de porco ao molho barbacue, filé de frango e lombo.Também vários tipos de saladas e massas.



São 34 vagas na sombra e com total segurança para abrigar os veículos da clientela.

Ao todo, são 14 pessoas prestando serviço de primeira, com produtos de alta qualidade, ambiente climatizado e de higiene perfeita, com pratos frios e quentes deliciosos, além do atendimento tido como irrepreensível.

Buffet e comida no peso,com preços atraentes.

Telefones (43) 3141-0461 e 99600-9352.