Equipe de motocross estilo livre agita encontro

De motociclistas em Indaial (SC)

A Pro Tork Freestyle Show, uma das mais importantes equipes de motocross estilo livre do país, promete agitar o Encontro de Motociclistas Rodas da Liberdade, que acontece neste domingo, dias 18 de junho, na cidade de Indaial (SC).

O espetáculo está programado para às 15 horas, em frente a prefeitura.

Elton Becker e Pablo Ristow são os pilotos responsáveis pela apresentação, com duração aproximada de uma hora. Entre as manobras, destaque para as tradicionais Cordova, Nac Nac e Superman. Quem curte emoção e adrenalina não pode perder, a entrada é franca.

Serviço:

O que: Pro Tork Freestyle Show

Quando: Domingo, dia 18 – às 15h

Onde: Indaial (SC)

Quanto: Entrada franca

A Pro Tork Freestyle Show tem o patrocínio da NOS Energy Drink.