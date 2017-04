Dupla assalta supermercado de Santo Antônio da Platina

Um dos bandidos estava armado

No final da tarde de segunda-feira,dia dez,dois marginais, um deles armado com revólver,invadiram o supermercado Moura(rua 24 de Maio, Vila Claro),ameaçaram e renderam funcionários e clientes e fugiram levando o dinheiro dos caixas numa motocicleta, em Santo Antônio da Platina.

Eles estavam numa Honda/CG, cor prata, roda de liga leve, tipo estrela.Um dos indivíduos era alto, usava blusa de cor preta e bermuda de cor preta.O comparsa estava com blusa cinza, calça jeans, ambos de capacete fechado cor preta.

A polícia prossegue nas diligências para encontrar a dupla.