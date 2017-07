Conferência debate assistência social em Japira

Com representantes da sociedade civil

Aconteceu recentemente a XI Conferência Municipal de Assistência Social de Japira.O encontro reuniu aproximadamente 100 pessoas para a discussão sobre Assistência Social e a elaboração de diretrizes para o aperfeiçoamento do SUAS. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social e o CRAS.

A conferência contou com representantes da sociedade civil, trabalhadores e usuários do SUAS, servidores de outras secretarias, representantes do legislativo, alunos e idosos do grupo Feliz Idade.

Estiveram presentes também a secretária de administração e planejamento, Waldilaine Andréia da Silva – representando o prefeito municipal, a diretora da Rede Municipal de Educação, Cláudia Andressa Santos Dias – representando a Secretaria de Educação, o vereador Ronaldo Umbelino presidente do Conselho Municipal de Assistência Social representando a Secretaria de Saúde, a diretora da APAE, Sirlei Aparecida Galhardo Cisz de Oliveira – representado a entidade civil, o secretário de assistência social, Leonildo Aparecido da Silva e a assistente social do município, Graceliz Aparecida Cibelo.

Durante a solenidade de abertura da conferência a secretária de administração destacou em sua fala a importância do debate para tirar as dúvidas e auxiliar na melhoria dos programas assistenciais do município. “Eventos como esse são importantes para promover não só a melhoria dos serviços, mas a permanência das conquistas da política de assistência social”, disse a secretária.

Após abertura, a iniciativa teve início com a palestra da assistente social e professora,Eliana Aparecida Gonçalvez Albonette, que apresentou o processo histórico da construção da Política de Assistência.

