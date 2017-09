Com mandado de prisão em aberto, atravessa carro na frente da viatura e é preso

Deve mais de R$ 19 mil de pensão alimentícia

A PM se deslocava pela BR-153 retornando da área rural no domingo no começo da tarde quando, no trevo de acesso ao município de Japira, um carro cruzou a frente da viatura e quase causou um acidente grave.

Feita a abordagem, foi detido Reinaldo dos Santos(foto) e encaminhado à 37° Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti,para que fossem adotados os procedimentos da Polícia Judiciária.Era ele quem dirigia o VW/Gol(placas DGQ 1347/Pederneiras/SP).

Depois de consulta, descobriu-se que Reinaldo tinha mandado de prisão em aberto pela natureza de execução de alimentos(não pagou pensão), expedido pela juíza da comarca de Tomazina, Marcella de Lourdes de Oliveira Ribeiro Mansano.

A prisão decretada é de 60 dias e a dívida passa de R$ 19 mil.