Cohapar e prefeitura estudam construção

Novos conjuntos habitacionais em Andirá

O presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Abelardo Lupion, e a prefeita de Andirá, Ione Abib, estiveram reunidos nesta segunda-feira (10) na sede da empresa, em Curitiba. Eles conversaram sobre as perspectivas de novos investimentos para o setor de habitação popular no município em um trabalho integrado do governo estadual com a prefeitura.

Segundo a prefeita, os órgãos devem atuar de forma integrada em diferentes frentes de trabalho. “Temos a perspectiva de contratar novos empreendimentos financiados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e vamos desenvolver também um projeto para atender o público de menor renda dentro do programa Minha Casa Minha Vida”, informa Ione.

Para dar continuidade ao trabalho, a equipe da Cohapar iniciará em maio o cadastramento de famílias interessadas em participar dos futuros projetos na cidade. “Esta é uma etapa importante para que sejam definidas as prioridades de cada projeto e eles sejam adaptados a realidade socioeconômico da população de Andirá”, explica Lupion.

A reunião foi acompanhada pelo chefe de gabinete e superintendente de Relações Institucionais da Cohapar, João Naime Neto, o secretário de Administração de Andirá, Marcos Pimenta, o presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Andirá (SAMAE Andirá), Antônio Furlan, e a contadora da prefeitura Simone Zanon.





Assessoria de Comunicação

Companhia de Habitação do Paraná

(41) 3312-5815

www.cohapar.com.br