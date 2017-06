Chefe Regional recepciona arbitragem nos Jogos Abertos

Evento tem organização perfeita

O Chefe Regional do Escritório da Secretaria de Esportes e Turismo do Paraná em Cornélio Procópio, Sílvio Cunha está recepcionando todas as equipes de arbitragem que participam da Fase Regional do 60º Jogos Abertos do Paraná, que está sendo realizado em Sertaneja.

De acordo com Cunha, os árbitros são os responsáveis pela qualidade e pelo nível de todas as partidas. Ele afirmou que nestas primeiras rodadas, os árbitros estão sendo muito exigidos por causa da qualidade das equipes que estão participando dos Jogos Abertos.

Segundo o chefe regional, toda a estrutura de trabalho, hospedagem, alimentação e transporte estão funcionando dentro do cronograma estabelecido pela organização. Sílvio Cunha reiterou os agradecimentos à prefeitura de Sertaneja ao prefeito Jamison Donizete da Silva, a Secretária de Esportes, Fernanda Antonangelo e toda a equipe do município pelo empenho e pela dedicação na realização desta importante fase dos Jogos Abertos do Paraná.

Sertaneja está nos surpreendendo pela eficiência e pelo alto índice de profissionalismo; uma união de esforços que culmina com resultados gratificantes para todos os participantes”

“Sertaneja está nos surpreendendo pela eficiência e pelo alto índice de profissionalismo na realização do Jogos Abertos. Uma união de esforços que culmina com resultados gratificantes para todos os participantes”, afirmou Silvio Cunha. Os 60º Jogos Abertos do Paraná são realizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Turismo, com apoio do município.