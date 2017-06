Capacitação ao programa Agrinho em Ibaiti

Para profissionais da Rede Municipal de Ensino

A iniciativa foi ministrada pela instrutora Andrea Carvalho, do SENAR de Ponta Grossa. Foram abordados assuntos como: histórico do Programa; a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade dentro do programa; metodologia do programa, inclusive as atividades que compõem a Pedagogia da Pesquisa.

Este ano, a Secretaria Municipal de Educação de Ibaiti aderiu ao programa. Os professores irão trabalhar com o tema: “As coisas que ligam o campo e a cidade e o nosso papel para melhorar o mundo.”

O programa será implantado em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino que irão receber o material de apoio fornecido pelo SENAR-PR.

Será realizado um concurso estadual, onde alunos, professores, escolas e municípios concorrem a excelentes premiações. Todo o trabalho do Agrinho em Ibaiti nas escolas municipais será acompanhado por uma coordenadora geral do município, a qual estará auxiliando as escolas e professores na montagem dos projetos.

Desenvolvido há 21 anos pelo SENAR-PR, o programa Agrinho tem como objetivo promover nas salas de aula a discussão e a reflexão sobre os temas transversais à educação, como saúde, segurança pessoal e ambiental.

Instrutora Andrea Carvalho, do SENAR de Ponta Grossa com a secretária Municipal de Educação de Ibaiti Zélia Aristides de Carvalho