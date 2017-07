Cantor Leonardo é principal atração artística da 21ª Fescafé

De seis a nove de julho em Ribeirão Claro

A comissão organizadora da 21ª Fescafé confirmou os shows para a festa que acontece de quinta a domingo, no Centro Municipal de Eventos, em Ribeirão Claro.

Na quinta-feira (6), serão duas apresentações, a primeira com a cantora gospel Célia Sakamoto(foto) e a segunda com a dupla Fernando Souza e Matheus.

Na sexta (7), Bruninho e Davi comandam a festa. No sábado (8), o show fica por conta da dupla Fiduma e Jeca. No domingo (9), o cantor Leonardo(foto) fecha a festa cantando seus maiores sucessos.

De acordo com a secretária de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Lazer, Larissa Silva Fonteque, foram escolhidos artistas conhecidos pelo grande público, mas sem abandonar a política de responsabilidade no uso de recursos públicos, marca da gestão do prefeito Mario Pereira (PSC).

A secretária e integrante da comissão organizadora, também anunciou a data do baile para a escolha da Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa da 21ª Fescafé, que acontecerá no dia 24 de junho, também no Centro Municipal de Eventos.