Campanha distribui refeições prontas para famílias em Ibaiti

Programa Prato Cheio é desenvolvido

Nestes dias de frio, uma iniciativa organizada pela primeira dama e presidente do Provopar(Programa do Voluntariado do Paraná) de Ibaiti, Flaviana Fadel de Carvalho,pretende levar refeições quentes para as famílias que mais necessitam no município.

A Campanha Prato Cheio iniciou nesta semana e levou mais de 150 refeições prontas no bairro Bom Pastor. Flaviana percorreu com sua equipe de voluntários por todas as ruas do bairro distribuindo as refeições.

O alimento doado aos moradores foi um arroz com frango preparado na cozinha central do Centro de Apoio a Juventude de Ibaiti(CAJI), servido ainda quente às crianças, adultos e idosos, moradores do local. A ideia é repetir o gesto pelo menos uma vez por semana nas casas com mais carentes do município.

A iniciativa organizada pelo Provopar substituiu a tradicional sopa por arroz com frango que do ponto de vista nutricional é uma boa combinação e traz benefício à saúde. O frango é fonte de vitaminas e minerais enquanto que o arroz possui carboidratos. O prato é preparado com legumes e temperos que realçam e enriquecem ainda mais o sabor.

Os ingredientes para preparar o jantar foram doados pela comunidade e comércio local. “Proporcionar esses momentos de solidariedade à população do nosso município é promover o verdadeiro espírito de fraternidade e de união. Agradeço imensamente toda a comunidade e o comércio da nossa cidade que participam da campanha com doações de alimentos”, disse Flaviana.

Proporcionar esses momentos de solidariedade à população do nosso município é promover o verdadeiro espírito de fraternidade e de união; agradeço imensamente toda a comunidade e o comércio da nossa cidade que participam da campanha com doações de alimentos”

O público-alvo é formado por pessoas em situação de insegurança alimentar e/ou vulnerabilidade social, e são famílias identificadas pelo Provopar, como gestantes desnutridas, crianças, desempregados, trabalhadores formais e informais de baixa renda e idosos. A ação tem por objetivo beneficiar essas pessoas com uma refeição balanceada e cheia de nutrientes pelo menos uma vez por semana. Segundo Flaviana, a ação faz parte de uma séria e promoções que serão desenvolvidas pelo Provopar com apoio do prefeito municipal Dr. Antonely de Carvalho ao longo do ano.

No começo do mês, a primeira dama organizou a distribuição de mais de seis mil peças de roupas e calçados no Espaço Cultural Dini de Moura Fadel durante a Campanha do agasalho 2017. No mês de março, centenas de ovos de Páscoa foram levados pelo Provopar às famílias atendidas pelos projetos sociais, idosos do grupo da Melhor Idade, crianças do Projeto Piá e jovens do CAJI.

Este slideshow necessita de JavaScript.