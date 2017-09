Barco vira e mata duas pessoas em Andirá

Nesta quinta-feira no rio Paranapanema

Toninho, proprietário da loja Doce Infância e Bradock(que trabalhava na Sociedade Hospitalar Beneficente local), morreram afogados nesta quinta-feira, dia 14, no rio Paranapanema, em Andirá.

Os dois estavam no churrasco dos funcionários do hospital e saíram de barco com as crianças.

Bateram num tronco e a embarcação virou.

Conseguiram salvar as crianças, mas os dois já haviam falecido.

Mais informações ao longo desta sexta-feira.