Bandidos armados roubam carro, moto e posto de combustíveis em Ibaiti

Os dois marginais conseguiram fugir

A ação de dois marginais deixou moradores do bairro Santo Antônio assustados na noite desta quarta-feira (21). Um homem foi assaltado próximo ao Colégio Nossa Senhora das Neves.

Ele contou à Polícia Militar que estava na Rua Padre Estevam Sluzuk, atrás do colégio, momento em que chegou dois indivíduos, sendo um baixo, trajando blusa de moletom de cor cinza, luva e touca preta cobrindo todo o rosto, portando uma arma de fogo tipo garrucha. O outro indivíduo era alto, trajando blusa de moletom de cor preta, com touca de cor preta cobrindo todo o rosto, portando uma arma de fogo tipo pistola de cor preta. Eles deram voz de assalto e mandaram que se deitasse no chão, e lhe desferiram alguns chutes.

Na seqüência, roubaram o seu VW/Santana de cor prata, um celular de marca Samsung de cor dourada, modelo J5, aproximadamente R$ 250 reais em dinheiro. Os bandidos disseram à vítima que iriam usar o carro apenas para fazer uma “fita” e que depois iriam deixar o carro em Japira.

Após rouba, os bandidos, assaltaram o auto posto Transbasiliana, na Rodovia BR-153. Com armas em punho, eles levaram cerca de 700 reais em dinheiro do caixa e R$ 500 reais de um cliente que abastecia o veículo.

Instantes após, os marginais roubaram também, uma motocicleta Honda CBX 250 Twister na Rua Padre Estevam Sluzuk de propriedade de outro morador. Após ser acionada pela primeira vítima, equipes da Polícia Militar realizaram rondas pela área na busca pelos bandidos. Os policiais viram o Santana saindo da Rua Brasília e tomando sentido ao Bairro Santo Antônio, onde então iniciou-se o acompanhamento tático.

Depois de ser perseguido pelas viaturas militares, o veículo em fuga entrou numa chácara conhecida por “Pacas”.Sem saída, no fim da estrada, o carro entrou em uma vala, não sendo mais possível continuar. O marginal desceu e fugiu em uma mata. Durante o trajeto, deixou pelo caminho uma blusa de moletom de cor cinza, um par de luvas de lã de cor preta e um cinto de cor cinza (foto), os quais foram apreendidos e entregues na 37ª DRP de Ibaiti.

O Santana foi recuperado e entregue ao proprietário. A moto não foi encontrada.

Na noite do último sábado (17), um outro assalto com as mesmas características aconteceu em Ibaiti. Dois bandidos encapuzados, um portando uma pistola, roubaram um posto de combustíveis na BR-153.

Segundo a Polícia Militar, os marginais levaram cerca de dois mil reais em dinheiro. Eles usaram um Gol breje roubado momentos antes de um morador na Av. Alice Pereira Goulart, para praticarem o assalto.

O carro foi abandonado, após o roubo ao posto, na Rua Itália e recuperado pela PM(Texto e foto: Gilson Santos).