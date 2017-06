Assistência Social de Japira faz capacitação de programa

Quarta e quinta-feira

O secretário de Assistência Social de Japira, Leonildo Aparecido da Silva juntamente com uma equipe técnica estiveram nesta quarta e quinta-feira (21 e 22), no encontro promovido pelo programa Família Paranaense. O evento aconteceu em Londrina e reuniu representantes de 65 municípios da Região Norte do Paraná.

Cerca de 180 participantes, entre gestores municipais, técnicos e profissionais de áreas como assistência social, saúde, educação, habitação, agricultura, geração de emprego e renda participaram do encontro. A capacitação tem objetivo de qualificar o atendimento às famílias acompanhadas pelo programa.

A coordenadora do programa Família Paranaense, Letícia Reis, diz que os encontros buscam orientar os novos prefeitos, gestores e equipes técnicas a respeito da metodologia do programa, para que as famílias acompanhadas recebam atendimento integral.

“É importante que todos os envolvidos falem a mesma língua e tenham o mesmo objetivo, que é emancipar as famílias que vivem em situação de maior vulnerabilidade, dando a elas a oportunidade de escreverem uma nova história, com o apoio integral do poder público”, afirmou a coordenadora.

Letícia ressaltou ainda que as capacitações contínuas são necessárias para que as equipes estejam sempre alinhadas e atualizadas. “Por exemplo, o programa oferece uma ferramenta preciosa para os municípios, que é o Sistema de Acompanhamento Familiar. Porém, ele de nada adianta se as equipes não dominarem o seu uso e não souberem utilizá-lo de maneira adequada”, completa.

Criado em 2012 para reduzir a pobreza no Estado, o programa Família Paranaense já está presente em 399 municípios do Paraná. São 280 mil famílias já atendidas com acompanhamento personalizado e transferência de renda. As ações envolvem 19 secretarias e órgãos estaduais, além dos municípios responsáveis pelo atendimento direto às famílias. Os investimentos somam R$ 137 milhões.

Os 65 municípios participantes do encontro são atendidos pelos escritórios regionais da Secretaria da Família de Londrina, Cornélio Procópio e Jacarezinho.